Antalyaspor 0 - 3 Göztepe (Maç sonucu)

Süper Lig'in 18. haftasında ligin 16. sırasında yer alan Antalyaspor, 10. sıradaki Göztepe'yi konuk etti.

Maçın ilk bölümleri her iki takımın da etkili ataklarıyla geçti. Karşılaşmanın 16. dakikasında Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı top Göztepe'nin tehlikeli atağına dönüştü. Sol kanattan Soner Aydoğdu, ceza sahası içerisine doğru ortasını gönderdi. Ön direğe doğru koşu yapan Halil Akbunar, gelen topa şutunu attı ve Göztepe'yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

SERDAR SAHNEDE!

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde sağ kanattan ilk golün sahibi Halil Akbunar, ceza sahası içerisine ortasını gönderdi. Arka direkte müsait pozisyonda olan Serdar Gürler şutunu çekti, kaleciden dönen topa Serdar bir kez daha dokundu ve topu filelerle buluşturdu: 0-2.

İlk yarının bitmesine az bir süre kala 45+3'te Antalyaspor yine çıkarken topu kaptırdı. Göztepe'de Napoleoni topu kapan isim oldu ve müsait pozisyondaki Soner'e pasını gönderdi. Soner kaleci ile karşı karşıya kaldı ve ilk yarının skorunu belirleyen golü kaydetti: 0-3.

Maçın ikinci yarısına Antalyaspor oyuncu değişiklikleriyle başladı. Aatif Chahechouhe ve Doğukan Sinik oyundan çıkarken, Bünyamin Balcı ve Fredy oyuna dahil oldu. Ev sahibi ekip ikinci yarıda daha etkili bir oyun oynadı.

İTİRAZDAN KIRMIZI GÖRDÜ

84. dakikada Göztepe'nin kontratağında savunma arkasına gönderilen topta Jerome kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Chico'nun müdalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu karara tepki gösteren Chico ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

VAR'da yapılan inceleme sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu görüldü. Ancak Chico'nun ikinci sarı kartı itirazdan olması nedeniyle kırmızı kart kararı değiştirilmedi.

Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Göztepe, deplasmanda Tamer Tuna'lı Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.