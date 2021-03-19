Kış aylarında binden fazla takımın kamp yapmasından dolayı spor turizmi ile de ön plana çıkan kentte, 96 dönümlük araziye yapılan Antalya Stadı, enerjisini güneşten sağlıyor.

Stadın çatısına kurulan elektrik üretim santralleriyle, şehir şebekesine destek veriliyor.

Yavuz Gürhan: "Milli ekonomimize destek sağlıyor"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stadyumun 2015'te açıldığını hatırlattı.

Stadyumun kendi kendine yetebilen çevreci bir projeyle inşa edildiğine işaret eden Gürhan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ulusal ve uluslararası birçok karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Kendi elektriğini üretmesi ve şehir şebekesine destek vermesi dolayısıyla milli ekonomimize destek sağlıyor. Stadyum görsel güzelliğiyle Antalya'yı dünyaya tanıtırken çevreci özelliğiyle de örnek gösteriliyor. Stadyum, bakanlığımızın vizyon projelerinden bir tanesi. Antalya'nın dünyaya sporun başkenti nitelendirilmesiyle tanıtılmasını sağlayan en önemli proje. Bu sistemle yılda 1 milyon 766 bin kilovatsaat enerji üretiliyor. Bu enerji de ortalama 600 evin yıllık elektrik üretimine denk geliyor. Sistemle yıllık 1 milyon 809 bin lira gelir elde ediliyor. "

Gürhan, Antalya'daki stadyum ve spor salonu gibi projeler sayesinde kente gelen spor kulüpleri sayısının arttığını, bu kulüplerinin kamp sürelerinin uzadığını vurguladı.