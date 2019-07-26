Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, stoper için yoğun mesai harcıyor. Kırmızı-Beyazlılar bu doğrultuda Galatasaray’dan ayrılması beklenen Ahmet Çalık’ı listesine aldı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Korkmaz, Sarı-Kırmızılılarile olan yakın ilişkilerini kullanarak başarılı savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Aslan ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündemde.