Antalya'da yeni hedef Ahmet Çalık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, savunmaya takviye için Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı gündemine aldı.

26 Temmuz 2019, Cuma 06:53
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Antalya'da yeni hedef Ahmet Çalık

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, stoper için yoğun mesai harcıyor. Kırmızı-Beyazlılar bu doğrultuda Galatasaray’dan ayrılması beklenen Ahmet Çalık’ı listesine aldı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Korkmaz, Sarı-Kırmızılılarile olan yakın ilişkilerini kullanarak başarılı savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Aslan ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündemde.

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