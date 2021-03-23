Antalya’da uluslararası futbol turnuvası düzenlenecek

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA’dan alınan izinle Antalya Cup futbol turnuvasını 24-29 Mart tarihlerinde Belek Turizm Merkezi’nde organize edeceklerini söyledi.

Yaşacan, turnuvaya Kuzey Makedonya, Kazakistan, Ukrayna, Bulgaristan, Özbekistan ve Slovakya’nın 21 yaş altı milli takımlarının katılacağını kaydetti.

Önceki yıllarda 4 takımla başlayan turnuvaya, bu yıl 6 takımla devam edileceğini belirten Yaşacan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının ’Güvenilir Turizm Sertifikası’ sayesinde, takımlar ülkemize güvendiler ve turnuvaya katılıyorlar. Turnuvaya katılacak oyuncular, önümüzdeki yıllarda ülkelerinin A takımını oluşturacaklar. Turnuva en az 30 ülkede televizyondan canlı yayınlanacak. Ülkemizin tanıtımı için büyük bir şans olacak." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın hiçbir yerinde böyle büyük bir organizasyon yapılamadığını dile getiren Yaşacan, takımların Türkiye’deki tedbirlere çok güvendiğini vurguladı.

Yaşacan, takımların Antalya’da 12 gün kalacağını sözlerine ekledi.

AA