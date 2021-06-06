Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası Togo, Gine, Gambiya, Nijer ve Kosova A milli takımlarının katılımıyla başladı.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın açılış maçında Togo ve Gine karşı karşıya geldi. Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Togo'nun kazandığı penaltıyı gole çeviren Kodjo Fo-Doh Laba takımını 1-0 öne geçirdi. Başka gol olmayan maçın ilk yarısı Togo'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda; ani gelişen Togo atağında 88'nci dakika ceza sahasına sol köşeden giren Kodjo Fo-Doh Laba sert bir vuruşla skoru ilan etti; 2-0.

Günün ikinci maçında Gambiya ile Nijer karşı karşıya geldi. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçta baştan sona üstün oynayan Gambiya 26'ncı dakikada Ablie Jallow ve 90'ncı dakikada Muhammed Badamosi'nin attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

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