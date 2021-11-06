Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Çocuk Futbol Turnuvası" final maçları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Hane Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, Özbekistan, Libya, Filistin ve Türkiye'den 9-16 yaş grubu çocuklardan oluşan 41 takım katıldı. Turnuva, final maçlarıyla sona erdi.

16 yaş altı kategorisinde Stuttgart Taşkent birinci, Manavgat Belediyespor ikinci, Manavgat 07 Spor Kulübü üçüncü oldu. 14 yaş altı kategorisinde Lokomotiv Moskova birinciliği, Beşiktaş ikinciliği, Manavgat Belediyespor üçüncülüğü elde etti. 12 yaş altı kategorisinde ise Lokomotiv Taşkent birinciliği, Lokomotiv Moskova Perova ikinciliği ve Lokomotiv Moskova üçüncülüğü kazandı. 10 yaş altı kategorisini de Lokomotiv Moskova birinci, Manavgat Futbol Akademisi ikinci ve Dinamo Kiev üçüncü tamamladı.

Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupa verildi.

Turnuvanın organizasyon sorumlusu Muhammed Ali Dersinlioğlu, gazetecilere, Antalya'da bu yıl 7'ncisini düzenledikleri futbol turnuvasına yaklaşık bin sporcunun katıldığı söyledi.

AA