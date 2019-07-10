Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin ikinci kez alt yaş kategorisinde Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne ev sahipliği yapacağı organizasyon, Antalya'da 27 ülkeden 128 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

Türkiye, 2016 yılının ardından tarihinde ikinci kez alt yaş kategorisinde Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne ev sahipliği yapacak. Antalya'da düzenlenecek 2019 CEV U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek şampiyonada müsabakalar, Antalya Spor Salonu Plaj Voleybolu Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi Plaj Voleybolu Merkezi'nde oynanacak. Şampiyonaya 27 Avrupa ülkesinden 64 takım, 128 sporcu katılacak. Türkiye, erkeklerde 3, bayanlarda da 1 takım olmak üzere 4 takım ile şampiyonada mücadele edecek. 2019 CEV U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, pazar günü oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.

Şampiyonanın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, 4 yıl önce hizmete açılan Antalya Spor Salonu'nun çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını anlattı. Salondaki plaj voleybolu merkezinde yer alan sahalarda ilk uluslararası plaj voleybolu organizasyonu düzenleneceğini aktaran Hacıcaferoğlu, şampiyonanın Antalya'nın tanıtımı açısından güzel bir organizasyon olacağını vurguladı. Hacıcaferoğlu, Antalya'da düzenlenen turnuva sayısını artırarak spor turizmine katkı sağlamayı ve yetiştirilen sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, Avrupa'nın önemli organizasyonlarından birini Antalya'da gerçekleştirecekleri için mutlu olduğunu belirtti. Şampiyonada 64 milli takımdan 128 sporcu yer alacağını aktaran Değirmenci, organizasyonda geleceğin yıldızlarının müsabaka oynayacağını anlattı. Şampiyonada oynanacak 144 maçın internet ortamında yayınlanıp, dünyanın her yerinden izlenebileceğini dile getiren Değirmenci, "Plaj voleybolu, olimpiyatlarının yükselen branşı. Biz de Antalya'da düzenlenen uluslararası organizasyonlarla hem sporcularımızı halkımıza göstermek hem de gelecekte bizi temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Organizatör Gürsel Yeşiltaş, 2020 yılında 18 yaş altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini belirtti. Şampiyonanın Antalya'da yapılmasını planladıklarını dile getiren Yeşiltaş, bu tip şampiyonalarda ülke tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştirip, uluslararası alanda plaj voleybolu oyuncularını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya Voleybol İl Temsilcisi Kenan Gürkan da yarın başlayacak müsabakaların ücretsiz izlenebileceğini belirtti.

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