Ara transfere hızlı giriş yapan Beşiktaş'ta yeni isimler için Başkan Fikret Orman ile teknik Direktör Şenol Güneş bugün bir araya gelecek, durum değerlendirmesi yapacak.

İtalya'da bazı transfer görüşmeleri yapan Orman kampa ikinci kez gelerek, Güneş ile geniş kapsamlı bir görüşme yapacak. Siyah-beyazlı kulübün başkanı yeni sözleşme görüşmesini ise, 31Ocak'ta sona erecek transfer dönemi sonrası yapacak.

Beşiktaş Yönetimi'nin 3 senelik mukavele uzatmak istediği Şenol Güneş'in tekliften çok yönetimin kendisine böyle bir yaklaşımda olmasına çok sevindiği öğrenildi. Kötü sonuçların alındığı dönemde, herkesin eleştirdiği bir ortamda Güneş'e destek veren yönetimin bu tavrı, Siyah-Beyazlı teknik adamı utlu etti.

Antalya kampına gelmeden önce yönetimle oturan Şenol Güneş'in, 'Ben de bu kulüpte çok mutluyum. Her zaman söylüyorum Beşiktaş'ı bırakı bir yere gitmek istemem. Burada başarılı günlerimiz de olda başarısız günlerimiz de. Hep beraber kenetlenerek zor günleri atlatırız. Önce ligin ikinci yarısı bir başlasın. O zaman bir daha oturur konuşuruz. Önemli olan birbirimizle devam etme niyetimiz' dediği öğrenildi. (Skorer)