Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelecek.

Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, Belek’te kritik bir transfer zirvesi gerçekleştirecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sezonun ikinci yarısı için yeniden belirlediği takım harcama limitine itiraz eden ve bu doğrultuda Tahkim Kurulu’na başvuran siyah-beyazlılar buradan çıkacak karara göre bir yol haritası çizecek.

Takım içindeki teklif gelmesi muhtemel isimlerin masaya yatırılacağı zirvede teknik patron Abdullah Avcı’nın görüşlerini alacak olan Başkan Çebi ve Torunoğulları, golcü takviyesi için düğmeye basacak. Kadrodaki bazı isimlere teklif gelse de ayrılığa sıcak bakmayan Abdullah Avcı bu düşüncelerini yapılacak transfer toplantısında dile getirecek.

Siyah-beyazlı teknik adamın, Burak Yılmaz ve Umut Nayir’le forma rekabetine girecek ve takıma ciddi gol katkısı yapabilecek bir hücum oyuncusu istediği aktarıldı. Abdullah Avcı, Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği ile oynadıkları maçtan sonra da mali koşulların izin vermesi halinde bir hücum oyuncusuyla kadroyu güçlendirmek istediklerini dile getirmişti. (Skorer)