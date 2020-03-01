Antalyaspor’un Fenerbahçe’yi konuk ettiği maç öncesi tüm ülkede olduğu gibi gündem şehitlerimizdi. İdlib’de yaşamını yitiren askerlerimiz unutulmadı. Maç öncesi ortaya çok güzel birlik mesajları çıktı. Karşılaşma öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, iki takım futbolcuları karma bir şekilde kol kola girdi, birlik mesajı verildi. Futbolcular sahaya “Başımız sağ olsun” pankartıyla çıktı. Maç öncesi statta şehitlerin ismi tek tek anons edildi. Taraftarlar da bu sırada “Burada” diyerek anonsa eşlik etti.

Maçın geliri şehitlere

Antalyaspor Yönetimi de bu konuda kusursuz bir organizasyona imza attı. Taraftarlara tam 25 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Daha önemlisi ise Antalyaspor Kulübü, yaptığı açıklamada, karşılaşmanın tüm tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlayacağını bildirdi. Açıklamada, “Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde ’Önce vatan’ diyerek kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz” denildi.

Özel bando geldi

Kırmızı-Beyazlı ekibin organizasyonunda özel bando da vardı. Maç öncesi şehitlerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşunda özel bando eşliğinde marş çalındı. Böylelikle sporun birleştirici gücü bir kez daha ortaya çıkarken ülkemizin zor süreçte en fazla ihtiyacı olduğu birlik mesajı Antalya’dan tüm yurda verildi.