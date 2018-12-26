Antalya’da hedef Boffin'i takımda tutmak

Antalyaspor, alacaklarında sorun yaşayan ve devre arası itibarıyla sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı elde eden Boffin'i takımda tutmak için yeni sözleşmeye hazırlanıyor.

26 Aralık 2018, Çarşamba 06:42
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Antalya’da hedef Boffin'i takımda tutmak

27 puan toplayarak sezona damga vuran Antalyaspor’da Boffin sıkıntısı var. Kırmızı-Beyazlılar’da geçen sezondan bu yana alacaklarında sorun yaşayan ve devre arası itibarıyla sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı elde eden Belçikalı file bekçisine talip olan birçok takım bulunuyor.

Akdeniz ekibi ise başarılı eldiveni takımda tutmak için yeni sözleşmeye hazırlanıyor. İtalya’dan da teklifler aldığı öğrenilen Boffin’in menaceri aracılığıyla son bir görüşme yaparak kararını vermesi bekleniyor.

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