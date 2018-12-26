27 puan toplayarak sezona damga vuran Antalyaspor’da Boffin sıkıntısı var. Kırmızı-Beyazlılar’da geçen sezondan bu yana alacaklarında sorun yaşayan ve devre arası itibarıyla sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı elde eden Belçikalı file bekçisine talip olan birçok takım bulunuyor.

Akdeniz ekibi ise başarılı eldiveni takımda tutmak için yeni sözleşmeye hazırlanıyor. İtalya’dan da teklifler aldığı öğrenilen Boffin’in menaceri aracılığıyla son bir görüşme yaparak kararını vermesi bekleniyor.

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