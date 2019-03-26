2019 Antalya Grand Prix'i için hazırlıkların tamamen bittiğini ifade eden Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Şu anda 81 ülkeden 603 sporcunun katılacağı büyük bir turnuva için hazırlıklarımız tamamlandı'' dedi.

"Olimpiyatlara yüzde yüz puan vermesi Grand Prix'lerin önemini daha da artırıyor" diyen başkan Huysuz, ''5-6-7 Nisan'da Antalya'da büyük bir organizasyonla sporcularımız en iyi şekilde yarışıp, kota puanları toplayıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bu müsabakalar olimpiyatlara çok büyük katkı sağlayacaktır. Bizim kotamızda bulunan 5 sporcumuzun yanına en az 3 sporcumuzun ekleneceğini tahmin ederek, 8 kotayla olimpiyatlara gitmek gibi bir çabamız var. Antalya'da yapacağımız bu büyük organizasyon bunun bir örneği olacak. Yani burada sporcularımız performans olarak kendilerini daha iyi görecekler. Burada alınacak puanlar da onların sayı olarak olimpiyatlara katılmalarını rahatlatacak ve de rankingde istediğimiz o dünya sıralamasındaki o yerlerini daha da kesinleştirmiş olacaklar. Antalya 81 ülkeyi ağırlayacak, dünya federasyon başkanının katılacağı bizim de orada organizasyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz bir organizasyon olacak. Bununla beraber de sporcularımız akabinde yapılacak olan 8-16 Nisan'daki ortak çalışma kampı dediğimiz olimpik hazırlık kampına da katılacaklar. Tahminim 52 ülke burada kampa kalacak. Şu anda oradaki hazırlıklarımızı da bitirmek üzereyiz. Bununla beraber de inşallah 2019'u Antalya'da güzel bir organizasyonla en iyi şekilde değerlendirip ülkemize olimpiyatlarda puan ve madalyalar kazandıran sporcular yetiştireceğiz" diye konuştu.

"3 SPORCUMUZ 2020'DE MADALYA'YA ÇOK YAKIN"

Başkan Huysuz, asıl amaçlarının olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu anda kadın takımımız Kosova'da kampta ve yarın Tiflis'e geçecekler. Oradaki Grand Prix'e katılıp Antalya'ya gelecekler. Erkek takımımız sezona Japonya'da hazırlıklarla başlayıp akabinde Fas'a giderek oradan 2 madalya ile döndüler. Ardından sporcularımız Rusya Ekaterinburg'da Grand Prix'e girdiler. Şimdi Antalya'da hazırlıklarına devam ediyorlar. Antalya'daki bu kampla beraber, bizim Grand Prix'de madalya beklediğimiz sporcuların sayısı çok fazla. Olimpiyatlarda asıl amacımız madalya kazanmak ve bizim en büyük hedeflerimizden biri. Şu anda 3 sporcumuz olimpiyatta madalyaya çok yakın. Bunu gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü plan ve programımızı buna göre yapıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ederken Antalya'da yapılacak olan bu Grand Prix ve Olimpik Hazırlık Kampı (OTC) sonrası takımımız Avrupa Oyunları'na hazırlanacak. Daha sonra Grand Prix ve Grand Slam'ler var. En son da Japonya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası var. Geçen hafta Japonya'da imzaladığımız protokolle beraber takımımız, orada Dünya Şampiyonası'nda 15 gün önce Shimonoseki Belediyesi'nde hazırlıklarını tamamlayarak Tokyo'da Dünya Şampiyonası'na katılacak. Yani aslında Tokyo'da, olimpiyatın bir provasını yapacağız. Dünya Şampiyonası'nda alacağımız madalyalar, bizim olimpiyatta alacağımız madalyaların göstergesi olacaktır."

DHA