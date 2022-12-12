Türkiye'nin ev sahipliğinde 14-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda kıtalarının en iyi kulüp takımları karşı karşıya gelecek. Ülkemizi ise; yine Eczacıbaşı ve Vakıfbank temsil edecek. Türk takımlarının ambargo koyduğu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya'dan 2, İtalya ve Kazakistan'dan da 1'er takım mücadele edecek. Temsilcilerimiz gruplardaki ilk maçları için 14 Aralık'ta sahaya çıkacak. Organizasyonda yarı finaller 17 Aralık'ta, üçüncülük ve final maçı ise 18 Aralık pazar günü oynanacak.

Kupayı en çok Türk takımları kazandı Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine en çok götüren ülke konumundaki Türkiye adına Vakıfbank 4, Eczacıbaşı 2 ve Fenerbahçe de 1 olmak üzere toplamda 7 defa kazanmıştı. Türk takımları ayrıca 2 kez 2.'lik ve 5 kez de 3.'lük kürsüsünde yer aldı.