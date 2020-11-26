Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor pazar günü oynayacağı Antalya derbisi olarak adlandırılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takımın karşılaşması Antalya Stadyumu'nda 19.00'da oynanacak. Antalya derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürmek, Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçında galibiyeti hedefliyor. Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemeyen kırmızı beyazlılar, milli ara sonrası 3 puan kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Antalya derbisinde iki takım pazar günü 14'üncü defa karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 8'i Süper Lig, 2'si 1. Lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 13 maç oynadı. İki takımın Süper Lig'deki 8 karşılaşması ise Aytemiz Alanyaspor'un 2, Fraport TAV Antalyaspor'un 5 galibiyeti ile sonuçlandı. Antalya derbisinde bir maç da beraberlikle tamamlandı.

Kırmızı beyazlılarda kart cezası nedeniyle Jahovic, sakatlığından dolayı da Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol ile Fredy forma giyemeyecek.

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