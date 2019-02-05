Antalya'dan son dakika deprem haberi.. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Kumluca'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yakın yerleşim yerlerinden hissedildiği bildirildi.

İlk incelemelere göre depremin 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği tahmin ediliyor. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade ediliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Verilen bilgiye göre saat tam 18.11'de Antalya'nın Finike ilçesi Arifköy merkezinde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak aktardı.

Ayrıca AFAD'ın verdiği bilgiden farklı olarak depremin 8.5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise depremin şiddetinin 4.0 olduğunu ileri sürdü.