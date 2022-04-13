Süper Lig ’de takımın başına futbol sorumlusu olarak Nuri Şahin’i getiren ve oynadığı maçlarda büyük başarı yakalayan Antalyaspor, ligin 32’nci haftasında sahasında Hatayspor’u 4-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Kırmızı-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Haji Wright (2), Luiz Adriano ve Naldo kaydederken, Akdeniz temsilcisi ligde puanını da 47’ye yükseltti. Akrepler, rakibi Hatayspor’u da Süper Lig’de ilk kez mağlup etmeyi başardı. Daha önce ligde 3 kez karşılaşan iki takımın maçlarında 3 maçı da Bordo-Beyazlılar kazanmıştı. Antalyaspor, rakibini 4-1 mağlup ederek bu seriye de son vermeyi başardı. Antalyaspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

10 maçlık destan

Sezonun devre arasında takıma kazandırılan oyuncular ve futbol sorumlusu Nuri Şahin’in etkisiyle büyük çıkış yakalayan Akdeniz ekibi, ligdeki son 5 maçında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Kırmızı-Beyazlı ekip, totalde ve iç sahada yenilmezlik serilerini ise 10 maça çıkardı. Antalyaspor, son 5 lig maçında Sivasspor (1-0), Başakşehir (1-0 d), Giresunspor (4-1), Altay (2-1) ve Hatayspor’u (4-1) mağlup etti. Antalyaspor, sahasında oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puanı hanesine yazdırdı. Akrepler, Hatayspor karşısında aldığı galibiyetle de Süper Lig’de oynadığı sezonlarda 1995-1996 döneminde iç sahada aldığı 9 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu da kırmayı başardı.