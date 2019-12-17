



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

ÇANTADA 3 KİLO BOMBA

Üzerinde bomba düzeneğine benzer bir düzenek bulunan şahıs elindeki çantanın içerisinde ise 3 kilo bomba olduğunu söyledi. Şahıs, güvenlik görevlisini yere yatırarak görevlinin silahını alıp ardından banka çalışanlarına ve müşterilere dışarıya çıkması talimatını verdi. Şahıs güvenlik görevlisi ve o sırada lavobada bulunan mutfak görevlisiyle birlikte kapıyı içeriden kitledi.

'MONTUNUZU ALIN ÜŞÜRSÜNÜZ' DEMİŞ

Bankada bulunan müşterilerin ifadesine göre, 1.70 boylarındaki 50-55 yaşlarındaki esmer şahsın, çok sakin davranarak içeriye girdiği ve güvenlik görevlisini yere yatırarak çalışanları dışarıya çıkarttığı belirtildi.

Para ya da herhangi bir şey istemeyen şahıs, güvenlik görevlisi dışında herkesin dışarıya çıkmasını istedi. Şahıs banka çalışanlarına ‘Dışarısı soğuk montunuzu alın üşürsünüz. Bir saat sonra döneceksiniz zaten. Merak etmeyin” dedi.

ŞAKA ZANNETTİLER...

Panik halinde dışarıya çıkan müşteriler ve banka çalışanları önce bunun bir tatbikat ya da şaka olduğunu sonradan gerçek olduğunu fark ettiklerini belirttiler. Olay yerine çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Antalya Valiliği'nde yapılan açıklamada, banka şubesinde yaşanan rehin alma olayını gerçekleştiren şüphelinin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 09.45 sularında Antalya Konyaaltı Caddesinde Özbekistan uyruklu 1979 doğumlu doktor olduğunu söyleyen erkek bir şahıs, elinde kurusıkı bir tabanca ile bir banka şubesine girmiş ve şubede bulunanları dışarı çıkartmıştır.

Emniyet birimlerimiz olay yerine ivedi bir şekilde intikal etmiş, kendisinin dolandırıldığını ve dolandırılması ile ilgili dikkat çekmek için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş ve eylem sonlandırılmıştır."

Jamoliddin Orziev'in, eşinin üzerine ev kredisi çektiği, en son dün banka şubesine geldiği belirlendi. Oturma izni bulunan Orziev'in, ikamet yerinin ise Ankara olduğu kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet



