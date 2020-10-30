Antalya’da Abdullah Avcı sesleri

Kulüp açıklamasında, “Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız” denilirken yeni hoca için flaş bir adım atıldı. Takımın başına getirilmesi planlanan hoca Abdullah Avcı... rabzonspor için de adı anılan Avcı’yla görüşme gerçekleşti. Başkan Ali Şafak Öztürk’ün Avcı’ya uzun soluklu bir proje sunduğu ifade edildi. Temasların yarına kadar netlik kazanacağı bildirildi.