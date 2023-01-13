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Antalya Toroslar Basketbol - Fenerbahçe Alagöz Holding: 69-106

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, Fenerbahçe Alagöz Holding'e 106-69 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 12'nci galibiyetini aldı.

13 Ocak 2023, Cuma 17:27 Son Güncelleme:
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Antalya Toroslar Basketbol - Fenerbahçe Alagöz Holding: 69-106

SALON: Kepez Turgut Özal Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Şakacı, Hakan Gerey

ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Feyonda Fitzgerald 24, Khaalia Hillsman 19, Shaqwedia Wallace 15, Helin Boybeyi 8, Melike Bakırcıoğlu 3, İlknur Çınar, Yağmur Yıldız, Tuğçe Murat, Sibel Özel, Aleyna Baday

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sabally 31, Stewart 29, İdil 13, Alperi 11, Olcay 8, Manolya 8, McBride 6, Merve Aydın, Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül, Doğa Adıcan, İrem Erdik

1’İNCİ PERİYOT: 23-33

DEVRE: 39-69

3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-92

DHA

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