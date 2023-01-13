Antalya Toroslar Basketbol - Fenerbahçe Alagöz Holding: 69-106

SALON: Kepez Turgut Özal Spor Salonu
HAKEMLER: Ali Şakacı, Hakan Gerey
ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Feyonda Fitzgerald 24, Khaalia Hillsman 19, Shaqwedia Wallace 15, Helin Boybeyi 8, Melike Bakırcıoğlu 3, İlknur Çınar, Yağmur Yıldız, Tuğçe Murat, Sibel Özel, Aleyna Baday
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sabally 31, Stewart 29, İdil 13, Alperi 11, Olcay 8, Manolya 8, McBride 6, Merve Aydın, Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül, Doğa Adıcan, İrem Erdik
1’İNCİ PERİYOT: 23-33
DEVRE: 39-69
3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-92
DHA