Daha önce Brezilyalı savunma oyuncusu Diego ile sözleşme uzatan Kırmızı-Beyazlılar performansı yükselmeye başlayan Tarık Çamdal ile de 1 yıllık anlaşma sağladı. Devre arasında Antalyaspor’a yarım sezonluk transfer olan 28 yaşındaki defans oyuncusu, formsuzluk ve sakatlık sürecinin ardından forma şansı bulamadı. Tarık Çamdal, ligin son haftalarındaki Malatyaspor karşılaşmasında 18 dakika, Fenerbahçe maçında ise 90 dakika sahada kaldı. Tarık, “Yeni sezonda kendimi yeniden ispatlayacağım” dedi.