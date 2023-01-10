Antalya, sporun da başkenti olmayı hedefliyor

Yavuz Gürhan, Antalya için 2022 yılının spor turizminde son derece verimli geçtiğini anlattı. Kentte gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla turizme katkı sağlandığını vurgulayan Gürhan, "150 uluslararası, 250 civarında ulusal düzeyde farklı kategoride organizasyon düzenlendi. Dünya Kupası sürecinde milli takımların yoğun kamp dönemini geçirdik. Futbol kamp dönemi lig takımlarının da farklı devre arası takvimine göre mayıs ayına kadar devam edecek. Yazın turizmin başkenti olarak adlandırılan kentimizi, kışın da sporun başkentine dönüştürmek için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN MODERN VE KALİTELİ TESİSLERİ"

Kaliteli tesislerde spor takımlarına ev sahipliği yapıldığını vurgulayan Gürhan, Avrupa'nın en kaliteli, modern tesislerinin Antalya'da yer aldığını anlattı. Antalya'nın iklim şartlarının yanı sıra dünyanın en modern ve kaliteli tesisleriyle spor turizmine katkı sağladığını dile getiren Gürhan, kentteki tesislerde sporculara en iyi hizmetin verildiğini belirtti.

"TURİZMİN OLDUĞU GİBİ SPORUN DA BAŞKENTİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Antalya'nın önemli takımların kamp merkezine dönüştüğünü anlatan Gürhan, "2022 yılında kanodan yüzmeye, golften futbola farklı branşlarda 2 bin 500 kamp geçirdik. Dünyada spor turizminde tercih edilen ilk ülkeyiz. Antalya'yı turizmin olduğu gibi sporun da başkentine dönüştürmeyi hedefliyoruz. 2023 yılı hedefimiz 2022 yılının ilerisinde daha fazla takıma ev sahipliği yapmak, 3 binli rakamlara ulaşmak" dedi. (DHA)