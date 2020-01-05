Antalya mesaisi sürüyor

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını dün sabah Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Belek Turizm Merkezi’nde kamp yapılan otelin sahasındaki basına açık antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. Kara Kartal’da önceki akşam kampa katılan Hırvat futbolcu Domagoj Vida da sabah idmanında yer aldı. İzinli olan Alman file bekçisi Loris Karius’un da bugünkü idmanda olacağı belirtildi.

Kuvvet çalıştılar

Beşiktaş’ta tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışırken, daha sonra sahada koştu. Douglas ise sahadaki koşunun ardından salonda çalıştı. Soğuk algınlığı geçiren Victor Ruiz, idmanda yer almadı. Siyah-Beyazlı takımın antrenmanı, koşu ve açma-germe çalışması ile başladı. Kuvvet ve pas çalışmalarının ardından kondisyon hareketleri ile süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Kara Kartal, dün akşam basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.