Fenerbahçe 'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki formu, ülkesinde günün öne çıkan gelişmesi oldu.





Son olarak Antalyaspor karşısında takımının iki golüne birden imza atan Belçikalı forvet, takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde son derece formda olan oyuncu, son iki maçta üç gole imza attı.

9 GOLE KATKI YAPTI

Süper Lig 'de bu sezon 10 maçta boy gösteren Batshuayi, 8 gol, 1 asistlik performansıyla 9 gole katkıda bulundu. 29 yaşındaki golcü, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol kaydetti.





DERBİ ÖNCESİ MESAJ VERDİ

Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Batshuayi, "Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Çok zorlu bir maçtı. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk.

Takım olarak gösterdiğimiz performansla 3 puanı kazanmasını bildik. Galatasaray, bizim evimize gelecek. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup 3 puan almak isteyeceğiz" ifadelerini kullandı. (Skorer)





Belçika'da yayınlanan haberlerin başlıkları şöyle:

Nieuwsblad: 'Batshuayi iki golle Fenerbahçe'ye maçı kazandırdı'

Sporza: 'Yedi dakikada attığı iki golle Batshuayi, yine Fenerbahçe için altın değerinde'

Rtbf: 'Michy Batshuayi son sürat: Batsman'den maç sonucu tayin eden iki gol daha'

Dhnet: 'Batshuayi'nin iki golü sayesinde Fenerbahçe zirvede. Belçikalı forvet müthiş formda'

Walfoot: 'Michy Batshuayi attığı iki golle Fenerbahçe'yi zafere taşıdı'

Rtl: 'Michy Batshuayi durdurulamaz görünüyor. Bir maçta daha duble yaptı'

Le Soir: 'Batshuayi yedi dakika içinde kaydettiği iki golle takımına galibiyeti getirdi'

L'avenir: 'Hazard Real Madrid'de etkisiz kalırken, Batshuayi'den maç kazandıran performans'