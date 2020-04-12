Antalya ligin bitmesini istiyor

Antalyaspor’da, Süper Lig’in ertelenen 8 haftasının sıkışık bir programla kısa sürede tamamlanabileceği düşünülüyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Bir an önce ligleri bitirip,sonrasında bütçelere bakmak lazım. Çok ciddi kayıplar var” dedi.

12 Nisan 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Antalya ligin bitmesini istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında antrenmanlarını telekonferans yöntemiyle sürdüren Fraport TAV Antalyaspor’da, Süper Lig’in ertelenen 8 haftasının sıkışık bir programla kısa sürede tamamlanabileceği düşünülüyor.

Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Bir an önce ligleri bitirip,sonrasında bütçelere bakmak lazım. Çok ciddi kayıplar var” dedi.

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