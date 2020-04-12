Antalya ligin bitmesini istiyor
Antalyaspor’da, Süper Lig’in ertelenen 8 haftasının sıkışık bir programla kısa sürede tamamlanabileceği düşünülüyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Bir an önce ligleri bitirip,sonrasında bütçelere bakmak lazım. Çok ciddi kayıplar var” dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında antrenmanlarını telekonferans yöntemiyle sürdüren Fraport TAV Antalyaspor’da, Süper Lig’in ertelenen 8 haftasının sıkışık bir programla kısa sürede tamamlanabileceği düşünülüyor.
Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Bir an önce ligleri bitirip,sonrasında bütçelere bakmak lazım. Çok ciddi kayıplar var” dedi.