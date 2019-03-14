Antalya derbisinde geri sayım başladı

Antalyaspor hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmana düz koşu ile başlayıp istasyon çalışması ile devam etti. Üç grup halinde yapılan istasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Antalyaspor, Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını yarın akşam saatlerinde yapacak ve ardından tesislerinde kampa girecek.

İHA