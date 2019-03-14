Antalya derbisinde geri sayım başladı

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'u 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya getirecek olan Antalya derbisi için geri sayım başladı.

14 Mart 2019, Perşembe 15:00
- A +
Antalya derbisinde geri sayım başladı

Antalyaspor hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmana düz koşu ile başlayıp istasyon çalışması ile devam etti. Üç grup halinde yapılan istasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi. 

Antalyaspor, Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını yarın akşam saatlerinde yapacak ve ardından tesislerinde kampa girecek. 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.