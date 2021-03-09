Antalya başladı, Paşa bitirdi

Son 12 maçında 3 galibiyet ve 9 beraberlik alan Antalyaspor, düşme hattının üzerinden uzaklaşmaya çalışan Kasımpaşa’yı ağırladı. İstanbul ekibi, topun arkasında bekleyen rakibi karşısında ilk devrede pozisyonlar üretmeye çalıştı ancak fırsatları değerlendiremedi. Antalya ise rakibini geri koşturarak, geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalıştı. Kırmızı-Beyazlılar, 38’de Hakan Özmert’in attığı harika frikik golü ile devreyi 1-0 önde kapattı. Maçın kalan bölümünde gardı düşen Lacivert-Beyazlılar, hücum etkinliğini kaybetti. Nihayetinde Ersun Yanal’ın ekibi, alışık olduğumuz oyun tarzı ile kendi sahasında rakibine açık vermedi. Kontrataklar ile ikinci yarıda etkili olmaya çalışan Antalya, farkı açamadı.

Baskıyı kıramadılar

Son 30 dakikada Kasımpaşa, sağlı-sollu ortalarla rakibini zorlamak istedi. Fakat oyun planını, ‘Skoru korumak’ olarak belirleyen rakibi karşısında elinizde yeterli hücum gücü bulunmadığı zaman bunu başarmak zor olabiliyor. Antalyaspor, bu bölümde rakibinin baskısını kırma konusunda güçlük çekti. Cezayı da 72’de Thelin kesti: 1-1. Mücadele sonucunda iki takım da 1’er puana razı oldu. Antalya, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Paşa ise kendisini güvenli bölgeye atacak olan puanları elde etme fırsatını geri çevirdi.