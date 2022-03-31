Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) müsabaka takviminde yer alan Grand Slam için şu ana kadar 63 ülkeden 213 kadın, 312 erkek olmak üzere 525 judocu madalya mücadelesi yapacak.

Bugün gerçekleştirilen kura çekimine katılan Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Tokyo Olimpiyat Oyunlarından sonra Antalya Grand Slam’e katılanları ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Ülkem adına hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. 2024 Olimpiyat oyunları yolunda bu önemli bir organizasyonu gerçekleştirmekten onur duyuyoruz” dedi.

Antalya Grand Slam müsabakaları yarın sabah 090:00’da eleme tur karşılaşmalarıyla başlayacak. İlk gün kadınlar 48 kiloda Merve Azak, Sıla Ersin, Gül Kader Şentürk, 52 kiloda Zeliha Cinci, Dilara Lokmanhekim, 57 kiloda İrem Korkmaz, Ayşenur Budak, Hasret Bozkurt, Ayşe Nur Tunca; erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, Ali Bokurt, Uluer Göç, 66 kiloda Ejder Toktay ve Abdülaziz Kara tatamiye çıkacak.

DHA