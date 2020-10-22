Avrupa futbolundaki ırkçılık suçlarına bir yenisi daha eklendi. Irkçı saldırıyı yapan kişi bu kez bir basın mensubu.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Ferencvaros'u 5-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Ansu Fati'nin performansı hakkında çirkin bir benzetme yapıldı.

ABC gazetesinde maçı yorumlayan Salvador Sostres, "Ansu bir ceylan gibi koşuyor. Gracia Caddesi'nde polisten kaçarken su sattığını söyleyen küçük siyah çocuklar gibi koşuyor." ifadelerini kullandı.

Bu sözler İspanyol kamuoyundan sert tepki görürken, Barcelona'nın Fransız forveti Antoine Griezmann da sosyal medya mesajıyla Fati'ye destek verdi.

Yıldız oyuncu, "Ansu her insan gibi saygıyı hak eden olağanüstü bir çocuktur. Irkçılığa ve kabalığa hayır." mesajını paylaştı.

Gine Bissau doğumlu olan 17 yaşındaki Ansu Fati, 8 yıl önce transfer olduğu Barcelona'da geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselmişti.

Kaynak: Ntv Spor