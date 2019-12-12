Ansu Fati tarihe geçti

Katalan ekibinin genç oyuncusu Ansu Fati, önceki gün Inter mücadelesinde attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Takımının İtalyan ekibini 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

Rekor daha önce 1997 yılında 17 yaş 194 günle gol atan Olympiakoslu Peter Ofori- Quaye’ye aitti. Gine-Bissau asıllı İspanyol futbolcunun 87. dakikada attığı gol Barça’yı son 16 turuna lider taşırken, Inter’i ise Şampiyonlar Ligi’nin dışına itti.