Annie Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Annie İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Dünyanın en popüler online oyunlarından biri olan League of Legends sayısız şampiyonları ve hikayeleri ile öne çıkıyor. League of Legends'ın fazla tercih edilen şampiyonlarından birisi de ayısı Tibbers ile savaşan Şeytan Çekici Annie karakteri. Peki Annie Rün nasıl bir karakter? En güçlü özellikleri neler? Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Dünyanın en popüler online oyunlarından biri olan League of Legends sayısız şampiyonları ve hikayeleri ile öne çıkıyor. League of Legends'ın fazla tercih edilen şampiyonlarından birisi de ayısı Tibbers ile savaşan Şeytan Çekici Annie karakteri.
Annie Kimdir?
Annie Şeytan Çekici adıyla anılır. Annie'nin annesi gölge cadısı Amoline, babası boz sihirbaz Gregori Hastur zamanında Boz Yoldaşlar adı ile bilinen toplumdan dışlanmış siyasi bir örgüte üyeydiler. Büyücülükte uzmanlaşmış bu grup Noxus'tan göç etti ve özel bir kız çocuğu olan Annie dünyaya geldi. Annie büyüyünce Tibbers adındaki ayıyı etkisi altına aldı ve birlikte savaşmaya başladılar.
Annie Karakter Özellikleri
Rol: Büyücü
Riot Point: 260
Zırh: 19,22 (her seviye için +4)
Mavi Öz: 450
Can: 511,68 (her seviye için +76)
Can Yenileme: 5,42 (her seviye için +0,55)
Saldırı Gücü: 50,41 (her seviye için +2,625)
Hareket Hızı: 335
Saldırı Hızı: 0,579 (her seviye için +1,36%)
Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)
Annie Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler
Annie Mevcut Rün Rehberi;
Yırtıcı
Belden Aşağı
Peksimet Teslimatı
Kozmik Sezgi
İnsafsız Avcı
Yaşam Kaynağı
Muhafız
Kemik Zırh
Gözü Kara
Canlandır
Zaman Büken Karışım
Hextech Sıçratıcısı
Aery'i Çağır
Mana Akışı Yüzüğü
Yücelik
Suda Yürüyen
Yaklaşan Fırtına
Sürat
Annie Yenilenen Rün Rebheri;
Hâkimiyet
Kızart
Elektrik Ver
Büyücülük
Kan Tadı
Açgözlü Avcı
Gözyuvarı Koleksiyonu
Bulut Pelerini
PRO MİD Annie İtemları (Build)
Sihirbaz Pabuçları:
Ücret: 1100 Satış Ücreti: 800
Büyü Nüfuzu: +15
ÖZEL Pasif: Hareket Hızı +45
Rabadon'un Şapkası:
Ücret: 3600 Satış Ücreti: 1265
Yetenek Gücü: +120
ÖZEL Pasif: +%40 Yetenek Gücü
Hepbuz:
Rakipleri yavaşlatır.
Yetenek Gücü: +80
Can: +200
Mana: +600
Yetenek Hızı: +10
Luden'in Çığlığı:
Tanklar karşısında etkili.
Yetenek Gücü: +80
Mana: +600
Yetenek Hızı: +25
Zhonya'nın Kumsaati:
Yetenek Gücü: +70
Zırh: +45
Bekleme Süresi azalır.
ÖZEL Aktif : Şampiyon 2.5 saniye süresiyle hasar almaz ve hedef olmaz; ama bu süre içinde saldırı, büyü ve hareket özelliklerini kaybeder.
Uğursuz Koruma:
Ücret: 3000
Yetenek Gücü: +80
Can: 400
Pasif - Azakananın Gözleri: Rakibe 4 saniye süresiyle canının %2'si değerinde büyü hasarı verir.
Annie Counter Şampiyonlar (Pickler)
Annie'nin Zayıf Olduğu Şampiyonlar;
Kassadin
Morgana
Lux
Brand
Orianna
Annie'nin Güçlü Olduğu Şampiyonlar;
Akali
Katarina
Ahri
Fizz
LeBlanc
Annie Yetenekleri
Kundakçı: Annie 4 tane büyü uyguladıktan sonra, rakibini sersemletir.
Alev Kalkanı: Alev Kalkanı Büyü Direnci ve Zırh Direnci yüzdelerinde artışa sebep olur ve normal saldırı yapan rakiplere zarar verir. 3 saniye süresi ile Annie ve Tibber'ın aldıkları hasar miktarı azalır. Alev Kalkanı aktifken kalkana saldırıda bulunan rakipler hasar alır.
Ateşle: Annie rakiplerin üzerine kavurucu sıcaklıkta bir ateş püskürtür. Kavurucu ateş koni şeklinde bir alanı çevreler ve içindeki herkese zarar verir.
Çağır: Tibbers: Annie ayısı Tibbers'ı çağırır. Tibbers rakiplere saldırarak onları yakabilir. Tibbers bir alev patlması ile ortaya çıkar ve çevredeki rakiplere büyü hasarı verir. Annie bu yetenekle Tibbers'ı kontrol eder.
Yok Et: Annie rakip üzerine manayla yüklü bir ateş topu gönderir. Top rakibe isabet ederse harcadığı mana miktarını geri alır. Ateş topu rakibini öldürürse hem harcadığı mananın tümünü geri kazanır hem de bekleme süresinin yarısını geri alır.
Annie Kostümler
Annie Klasik
Annie Harikalar Diyarı'nda
Gotik Annie
Buz Ateşi Annie
Kırmızı Başlıklı Annie
Balo Kraliçesi Annie
Panda Annie
Ters Annie
Çocuk Kalbi Annie
Franken Tibbersştayn Annie
Süper Galaksi Annie
Hextech Annie