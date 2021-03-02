Dünyanın en popüler online oyunlarından biri olan League of Legends sayısız şampiyonları ve hikayeleri ile öne çıkıyor. League of Legends'ın fazla tercih edilen şampiyonlarından birisi de ayısı Tibbers ile savaşan Şeytan Çekici Annie karakteri.

Annie Kimdir?

Annie Şeytan Çekici adıyla anılır. Annie'nin annesi gölge cadısı Amoline, babası boz sihirbaz Gregori Hastur zamanında Boz Yoldaşlar adı ile bilinen toplumdan dışlanmış siyasi bir örgüte üyeydiler. Büyücülükte uzmanlaşmış bu grup Noxus'tan göç etti ve özel bir kız çocuğu olan Annie dünyaya geldi. Annie büyüyünce Tibbers adındaki ayıyı etkisi altına aldı ve birlikte savaşmaya başladılar.

Annie Karakter Özellikleri

Rol: Büyücü

Riot Point: 260

Zırh: 19,22 (her seviye için +4)

Mavi Öz: 450

Can: 511,68 (her seviye için +76)

Can Yenileme: 5,42 (her seviye için +0,55)

Saldırı Gücü: 50,41 (her seviye için +2,625)

Hareket Hızı: 335

Saldırı Hızı: 0,579 (her seviye için +1,36%)

Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)

Annie Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Annie Mevcut Rün Rehberi;

Yırtıcı

Belden Aşağı

Peksimet Teslimatı

Kozmik Sezgi

İnsafsız Avcı

Yaşam Kaynağı

Muhafız

Kemik Zırh

Gözü Kara

Canlandır

Zaman Büken Karışım

Hextech Sıçratıcısı

Aery'i Çağır

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik

Suda Yürüyen

Yaklaşan Fırtına

Sürat

Annie Yenilenen Rün Rebheri;

Hâkimiyet

Kızart

Elektrik Ver

Büyücülük

Kan Tadı

Açgözlü Avcı

Gözyuvarı Koleksiyonu

Bulut Pelerini

PRO MİD Annie İtemları (Build)

Sihirbaz Pabuçları:

Ücret: 1100 Satış Ücreti: 800

Büyü Nüfuzu: +15

ÖZEL Pasif: Hareket Hızı +45

Rabadon'un Şapkası:

Ücret: 3600 Satış Ücreti: 1265

Yetenek Gücü: +120

ÖZEL Pasif: +%40 Yetenek Gücü

Hepbuz:

Rakipleri yavaşlatır.

Yetenek Gücü: +80

Can: +200

Mana: +600

Yetenek Hızı: +10

Luden'in Çığlığı:

Tanklar karşısında etkili.

Yetenek Gücü: +80

Mana: +600

Yetenek Hızı: +25

Zhonya'nın Kumsaati:

Yetenek Gücü: +70

Zırh: +45

Bekleme Süresi azalır.

ÖZEL Aktif : Şampiyon 2.5 saniye süresiyle hasar almaz ve hedef olmaz; ama bu süre içinde saldırı, büyü ve hareket özelliklerini kaybeder.

Uğursuz Koruma:

Ücret: 3000

Yetenek Gücü: +80

Can: 400

Pasif - Azakananın Gözleri: Rakibe 4 saniye süresiyle canının %2'si değerinde büyü hasarı verir.

Annie Counter Şampiyonlar (Pickler)

Annie'nin Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Kassadin

Morgana

Lux

Brand

Orianna

Annie'nin Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Akali

Katarina

Ahri

Fizz

LeBlanc

Annie Yetenekleri

Kundakçı: Annie 4 tane büyü uyguladıktan sonra, rakibini sersemletir.

Alev Kalkanı: Alev Kalkanı Büyü Direnci ve Zırh Direnci yüzdelerinde artışa sebep olur ve normal saldırı yapan rakiplere zarar verir. 3 saniye süresi ile Annie ve Tibber'ın aldıkları hasar miktarı azalır. Alev Kalkanı aktifken kalkana saldırıda bulunan rakipler hasar alır.

Ateşle: Annie rakiplerin üzerine kavurucu sıcaklıkta bir ateş püskürtür. Kavurucu ateş koni şeklinde bir alanı çevreler ve içindeki herkese zarar verir.

Çağır: Tibbers: Annie ayısı Tibbers'ı çağırır. Tibbers rakiplere saldırarak onları yakabilir. Tibbers bir alev patlması ile ortaya çıkar ve çevredeki rakiplere büyü hasarı verir. Annie bu yetenekle Tibbers'ı kontrol eder.

Yok Et: Annie rakip üzerine manayla yüklü bir ateş topu gönderir. Top rakibe isabet ederse harcadığı mana miktarını geri alır. Ateş topu rakibini öldürürse hem harcadığı mananın tümünü geri kazanır hem de bekleme süresinin yarısını geri alır.

Annie Kostümler

Annie Klasik

Annie Harikalar Diyarı'nda

Gotik Annie

Buz Ateşi Annie

Kırmızı Başlıklı Annie

Balo Kraliçesi Annie

Panda Annie

Ters Annie

Çocuk Kalbi Annie

Franken Tibbersştayn Annie

Süper Galaksi Annie

Hextech Annie