A Milli Takım ve Galatasaray 'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Nuriye Terim'in cenazesi Adana'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.









TERİM'İ YALNIZ BIRAKMAMIŞLARDI

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve bazı TFF yöneticileri, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda, Acun Ilıcalı ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katılmıştı.

Adana Demirspor forması giyen Terim'in eski öğrencisi Belhanda da cenazeye katılmış eski hocasıyla uzun süre sohbet etmişti.





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TERİM PAYLAŞIM YAPTI

Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkânsız bir eksiklikmiş... Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye iştirak ederek dualarını eksik etmeyen, telefonla arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımıza ortak olan tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ederim.







