Geride bıraktığımız ocak ayında hayatını kaybeden spor tarihinin efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, annesi tarafından zor durumda bırakıldığı günleri yaşıyor. Kobe Bryant'ın kayınvalidesi, Vanessa Bryant'ın annesi Sofia Laine, uzun süreli kişisel asistan ve çocuk bakıcısı olarak ücretsiz çalıştığını iddia ederek kızından geriye dönük ödeme talebinde bulunuyor. Sofia Laine, aynı zamanda ölümünden önce Kobe Bryant'ın kendisine bakmak adına söz verdiğini ifade ederken Vanessa Bryant'ın açıklamaları ise Sofia Laine'in bu davasının ne kadar incitici olduğunu ortaya koyuyor.

'Kızlarımıza ben ve kocam baktık'

Instagram üzerinden konuya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalan Vanessa Bryant, "Yaklaşık 20 yıldır kendisine maddi anlamda destek veriyorum. O hiçbir zaman benim ya da Kobe'nin kişisel asistanı veya çocuklarımız için bir dadı değildi. Ben her zaman evinde zaman geçiren bir anne oldum ve hem kocam hem ben kızlarımızın tam zamanlı bakıcılarıydık" dedi.

'Benden 18 yılda günde 12 saat çalışma üzerinden saat başı 96 Dolar'lık ücret istiyor'

Açıklamalarının devamında Vanessa Bryant, "Yaklaşık 20 yıl boyunca, boşandıktan sonra annemin kendi evini satın alacak parası olmadığını iddia etmesi üzerine bizim mülklerimizde hiçbir ücret ödemeden yaşamasını sağladık. Kocam ve ben, evimizde yaşamanın onun için en iyisi olacağını düşündük. Nitekim çoğu büyükanne ve büyükbabanın yaptığı gibi zaman zaman sadece kızlarımıza bakardı. İş sorunları veya masraflarla ilgilenmedi. O, benim ve benim ricam ile damadı tarafından desteklenen bir büyükanneydi. Torunlarına baktığı için 18 yıl boyunca günde 12 saat çalıştığını varsayarak şimdi benden saat başı 96 Dolar'lık geriye dönük bir ücret istiyor. Gerçek şu ki büyük kızlarımıza küçükken sadece ara sıra bakıcılık yaptı. 10 yıl önce çocuklarımız tam zamanlı öğrenci ve sporcuydu. 2016 yılına kadar da başka çocuğum olmadı" dedi.

'Kazadan beri çocuklarımın yanından ayrılmadım'

Haksız suçlamalara rağmen annesine destek vermeye çalıştığını aktaran Bryant, "İddiaları net şekilde yanlıştır ama yine de defalarca annemle işleri yoluna koymaya çalıştım. Söylediklerinin aksine düzenlemeler adına mezarlığı ziyaret etmek dışında kazadan beri çocuklarımın yanından bir an ayrılmadım" ifadelerini kullandı.

'5 milyon Dolar, bir ev ve bir Mercedes SUV istedi'

Kendisini evden attıklarını iddia eden Laine'e cevap veren Vanessa Bryant, "Bu yılın başlarında, onun için yeni bir ev arıyorum. Bir hafta sonra televizyona çıktı ve Newport Coast'ta kira ödemeden yaşarken ailemizi aşağılayan, asılsız suçlamalar içeren bir röportaj verdi. Bu ihanetten sonra bile anneme hayatının geri kalanı için aylık destek vermeye hazırdım ama o yeterince istekli değildi. İddia ettiği gibi telefon numaramı değiştirmedim. Benimle aracılar vasıtasıyla iletişime geçti. 5 milyon Dolar, bir ev ve bir Mercedes SUV talep etti. Onun incitici tehditlerine ve para taleplerine boyun eğmediğim içi kontrolü kaybetti. Yanlış ve saçma iddialarda bulunuyor. Şimdi kocam üzerinden daha fazla para koparmaya çalışıyor. Bunun çocuklarımı ve beni nasıl etkilediğini umursamıyor. 2004 yılından bu yana eski kocasından nafaka almaya devam ederken kızlarımın ve benim hayatının geri kalanından çalmak istiyor. Kocam ve ben hiçbir zaman onun cesaretini kırmadık ya da kendi geçimini sağlamaktan alıkoymadık. Bu dava saçma, utanç verici ve tahmin edilemeyecek kadar incitici..." ifadelerini kullandı.