Annelik estetiğiyle hamilelik öncesine dönüş!

Mommy makeover vücut şekillendirme diye bilinen doğum sonrası vücut şekillendirme prosedürleri ile annenin doğumdan önceki bedenine kavuşması sağlanır. Hamilelik ve doğum süreci kadınların bedeninde değişikliklere yol açar. Egzersiz ve diyetle bu deformasyonları gidermek mümkün olmayabilir.

Annelik estetiği kadınların hamilelik ve doğum sonrası ortaya çıkan en yaygın deformasyonlarının tek bir operasyon ile giderilmesini hedefler. Göğüs büyütme ve dikleştirme, karın estetiği (abdominoplasti), genital estetik altında vajinoplasti ve labioplasti gibi operasyonları içerir. Annelik estetiği özellikle anestezi alımını teke indirmek ve iyileşme sürelerini birleştirmek için birçok hastamız tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Özellikle tekrar anne olmayı düşünmeyen kadınlar için çok daha uygun operasyonlardır.

Karın germe ile göğüs estetiği mümkün mü?

Hamilelik ve emzirme süreci, göğüslerde hacim kaybı ve sarkmalara neden olur. Annelik estetiği ile göğüsler eski şekline ve hacmine başarılı bir şekilde döndürülebilir. Karın estetiği ile hamilelik ve doğum sonrası karın bölgesinde oluşan sarkıklık ve fazla yağ alınarak daha gergin bir karın elde edilebilir.

Annelik estetiğinde meme estetiği ile karın germe estetiği birleştirilebilir. Gelişmiş cerrahi ve anestezi yöntemleri sayesinde operasyonlar güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

Genel anestezi uygulandıktan sonra özellikle örneğin memedeki estetik sorunlar giderildikten sonra ardından mini ya da tam karın estetiği yapılır. Bu tarz operasyonlarda en fazla dikkat edilen şey ameliyat süresinin çok fazla uzamayacağı sorunların bir arada giderilmesidir.

Vajinoplasti ve labioplasti bir arada mümkün mü?

Vajinoplasti, vajinal kanalı sıkılaştırmayı amaçlayan bir işlemdir. Doğum sonrası en yaygın olarak uygulanan estetik bir işlemidir.

Labioplasti ise iç ve dış dudaklara uygulanan bir prosedürdür. Doğum labiaların şeklini, boyutunu ve rengini etkileyebilir ve genital bölgelerindeki bu değişikliklerden rahatsız olan kadınlar kendilerini daha iyi hissetmek için bu prosedürü tercih edebilir.

Vajina estetiğinin birçok faydası vardır. Bu rekonstrüktif cerrahinin en büyük avantajlarından biri ilişki sırasında artan hassasiyettir. Vajina estetiği doğum sonrası operasyonlar sonrasında hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyonlardan birisidir.

Bölgesel incelme yapılabilir mi?

Doğumdan sonra vücut yağlarının hepsi diyet ve egzersiz ile eritilemez, özellikle kolay erimeyen bölgesel yağlanmalar için liposuction işlemi gerekebilir. Liposuction kalça, karın, kol, yüz ve sırt bölgelerindeki kolay erimeyen yağlar için uygulanan minimal invazivli bir estetik prosedürüdür. Karın germe, meme küçültme, yanak inceltme ve yüz germe prosedürleri ile birlikte kombine teknik olarak da kullanılabilir.