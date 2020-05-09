Bizi büyüten annelerimizin günü yaklaşıyor. Mayıs ayı içinde kutlanan Anneler Günü tam olarak ne zaman kutlanıyor sorusu annesini mutlu etmek isteyen bütün evlatlar tarafından araştırılıyor. En güzel Anneler Günü hediye önerileri hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca çocuk ve genç, doğru seçimi yapmak istiyor. Annelere olan minnettarlığın farklı şekillerde ifade edilmesinde ön ayak olan hediyeler, oldukça önem taşımaktadır. Kimilerimiz günler öncesinden hediyelerini aldı, kimilerimiz ise henüz annesi için hangi hediyeyi alacağına henüz karar vermedi. Peki, bu gün anneler için hangi hediyeler alınabilir? Anneler Gününe özel hediyeler nelerdir? Sizler için alternatif anneler günü hediyesi önerilerimizi haberimizde derledik.

Anneler Günü ne zaman kutlanır?

Dünyanın farklı şehirlerinde tarihi değişen Anneler Günü, en yaygın şekliyle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Özellikle bu özel günü annelerinden uzakta geçirecek olanlar, şimdiden Anneler Günü sözlerini inceleyerek duygularını ifade edebilecek kelimeleri bulmaya çalışıyor.

2020 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Annelerin toplumdaki yerinin ve öneminin hatırlatıldığı bu anlamlı günde zamanın büyük bir bölümü annelere ayrılıyor, hediyeler alınıyor ve anneliği yücelten sözler paylaşılıyor.

Anneler Gününde annesini mutlu edip hediye almak isteyenler alternatifleri araştırıyor. Hangi hediyeyi alacağına karar vermeyenler için bazı alternatifleri sizler için derledik. İşte Anneler Günü için alternatif hediye önerileri:

Buket Çicek

Kişiye özel çikolata

Fotoğraf işlemeli tahta

Güzel sözlerin yer aldığı defter

Güzel sözlü kupa bardak

Bardak, oyuncak ayı ve minik yastık

Küçük Ev Aletleri

Züccaciye, Mutfak Eşyaları

Kıyafet

Saat, küpe, bileklik, kolye

Duvar Saati

Fotoğraf Çerçevesi

Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

Anneler Günü hediye önerileri

Son dönemlerde en çok alınan isim ve soy ismin baş harflerinin olduğu bir kolye annenizi oldukça sevindirir. Kalp şeklinde kolye ile her zaman onun kalbine yakın olduğunuz hissettirebilirsiniz.

Kolyenin yanı sıra , farklı yerlerde olan ailenin fertlerini bir araya getirerek pikniğe gidebilir, annenize bir piknik seti alabilirsiniz.

Cilt bakım kremlerinden oluşan bir set alarak onun bakımına katkıda bulunabilirsiniz.

Yemek yapmayı seven anneniz için , farklı kültürlerin yemek tariflerinden oluşan bir kitabi alabilirsiniz.

Yeşil ve doğaya hayran olan annenize seramik kaplardaki bitkiler büyüleyici gelecektir. Evin bir köşesinde şık görünecek bir çiçek alabilirsiniz.

Seyahat etmeyi seven anneniz için göz maskesi, boyun yastığı ya da seyahatlerde kullanabileceği gereçler alabilirsiniz.

Spor yapmayı seven, sağlıklı yaşam meraklısı anneniz için evde kullanabileceği spor aletleri, yoğa matı, pilates seti gibi hediyeler de alabilirsiniz.

Sevginizi ifade eden 3D pop-up kartları postaya koyarak uzak olan annenizi mutlu edebilirsiniz.

Tasarım olan şeylerin yerini hiçbir şey tutamaz. Reçel veya baharat koyabilecekleri tasarım kavanozlar , baharatlıklar alarak annenizi mutlu edebilirsiniz.

Annen ve senin için özel bir anlamı olan bir yerin koordinatlarının yazılı olduğu bir bileklik de Anneler Günü'nün en özel hediyelerinden biri olabilir.