Mayıs ayı içerisinde kutlanan Anneler Günü için geri sayım sona erdi. Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2021 yılında 9 Mayıs'ta kutlanıyor. Hayatımızda yeri asla dolduramayacağımız annelerimiz için Anneler Günü'nde onları en güzel mesajlar ile mutlu edebilirsiniz. Onların üzerimizdeki emeklerine karşılık bu özel günde onlara söyleyeceğimiz her tatlı söz, samimi ve içten minnet cümleleri onları sonsuz mutlu edecektir. Listemizdeki güzel sözlerden ilham alabilir, pek kıymetli annelerimize bizim için yaptığı bütün fedakarlıklar için yılda 1 kez de olsa içten bir teşekkür edebilirsiniz. Sizde annenizi mutlu etmek istiyorsanız bu mesajlardan faydalanabilirsiniz. İşte 9 Mayıs Anneler Günü mesajları 2021.

Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

Anneler ve annelik kutlamaları, ana tanrıçaları Rhea ve Kibele'nin şerefine festival düzenleyen antik Yunanlılara ve Romalılara kadar dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Anneler Günü'nün kökenleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İç Savaştan önceki yıllarda, Batı Virginia'daki Ann Reeves Jarvis, yerel kadınlara çocuklarına nasıl iyi bakacaklarını öğretmek için Anneler Günü Çalışma Kulüpleri' nin başlamasına yardımcı oldu. Bu kulüpler daha sonra hala iç savaşa bölünmüş olan ülkenin bir bölgesinde birleştirici bir güç haline geldi. 1868'de Jarvis, annelerin uzlaşmayı teşvik etmek için eski Birlik ve Konfederasyon askerleriyle bir araya geldiği “Anneler Dostluk Günü”düzenledi.

Anneler Günü'ne bir başka aracı, kölelik karşıtı ve elçi Julia Ward Howe oldu. 1870 yılında Howe, "Anneler Günü Bildirgesi" ni yazdı ve annelerin dünya barışını teşvik etmelerini istediklerini belirten bir harekete geçirme çağrısı yaptı. 1873'te Howe, bir “Anneler Günü Barış Günü” için 2 Haziran'da kutlanacaktı.

Anneler Günü öncüleri arasında 1870'lerde, Albion, Michigan'da yerel bir Anneler Günü'ne ilham veren bir temperance aktivisti olan Juliet Calhoun Blakely yer alıyor. Bu arada Mary Towles Sasseen ve Frank Hering'in ikilisi, 19'uncu yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bir Anneler Günü düzenledi.

Anneler Günü 2021... Anlamlı, duygusal, en güzel Anneler Günü şiirleri ve mesajları ve sözleri

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Söyleyeceğim hiç bir söz, sevgine ve desteğine teşekkür edemeyecek biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin.. Annem…Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

Sen benim kalbimin içinde tuttuğum en güzel şeysin, Anneler Günün kutlu olsun!

Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kadın, annem.

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden duayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

Ah, o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele bir de yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun!

Senin kucağın, senin merhametin, beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim! Anneler Günün kutlu olsun.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın, en aziz varlığımız. Anneler Günün kutlu olsun annem!

Her şeye değer senin sonsuz sevgin… Annem annem… Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

Beni benden çok sevdiğine inandığım seçkin insan, benim güzel annem. Seni çok ama çok seviyorum.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler Günü hediye önerileri

Magnetler

Photoshop, Microsoft Paint gibi bilgisayar programlarıyla hazırlayacağınız anneler günü hediye metinlerinin çıktılarını alıp, şehirinizdeki fotokopici veya baskı merkezlerine bu çıktısını aldığınız materyalleri küçük magnetlere işletip, buzdolabı magneti olarak hediye verebilirsiniz. Anneniz, buzdolabını her açtığında magnetleri okuyup her gün mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Annenize plaket verin!

İnternet veya ilgili dükkanlardan oldukça ucuza plaket hazırlatabilirsiniz. Bu çeşit anneler günü hediyeleri genel olarak 30 ila 90 TL arasında değişiklik gösterebiliyor.

Akıllı bileklik, akıllı saat vb de değerlendirilebilir

Anneler günü hediyesi olarak akıllı bileklikleri de değerlendirebilirsiniz. Akıllı bileklikler, akıllı saatlere nazaran daha ekonomik ve daha kolay bir alternatif oluşturabilir. Anneler sağlık konusunda epey detaylı düşünürler. Sağlıklarını bir saat ile takip edebilmeleri, hoşlarına gidebilir! Bununla birlikte bu tip akıllı bileklikler akıllı telefonlarla uyumlu çalıştığı için, çağrı alındığında bu akıllı bileklikler de kullanıcıyı uyarabiliyor. Böylece 'anneye telefon duyuramama' sorunsalı da ortadan kalkabilir.

En çok kullandığı cümleleri kupaya bastırın!

Çalışan anneler için güzel bir hediye alternatifi olabilir. Herhangi bir kupa satın alarak, baskı merkezlerine kupanın üzerine 'en çok kullandığı anne sözlerini' bastırabilirsiniz.

2021 En güzel Anneler Günü şiirleri

ANNEM

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem

ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim

Aşık Veysel Şatıroğlu – Anama

Emzirdi salladı uyuttu Anam

Doğurdu beni Sivas ilinde

Sivralan Köyünde tarla yolunda

Azığı sırtında orak elinde

Taşlı tarlalarda avuttu Anam

Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi

Huysuzluk edersem kalkar döverdi

Hemen kucaklayıp okşar severdi

Çirkin huylarımı soyuttu Anam

Çocuğudum Anam bana ders verdi

Okumamı çalışmamı ön gördü

Milletine bağlı ol da dur derdi

Vatan sevgisini giyitti Anam

Tükenmez borcum var Anama benim

Onun varlığından oldu bedenim

Kimi köylü kızı kimisi hanım

Ta ezel tarihte kayıtlı Anam

Veysel der kopar mı Analar bağı

Analar doğurmuş ağayı beyi

İşte budur sözlerimin gerçeği

Okuttu öğretti büyüttü Anam

Necip Fazıl Kısakürek – Anneciğim

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim! …

Ümit Yaşar Oğuzcan – Anacığım

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Kaç geceler bana ninni söylerdi

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Uzun kış geceleri masal masaldı

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi

Sokağa çıkarken “Yavrucuğum üşütme” derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım

Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan

Vefalı ellerinden öperim anacığım.

Faruk Nafiz Çamlıbel – Anne

Uyusun da büyüsün

derdin büyüdüm anne.

Bana o ak sütünden

Verdin, büyüdüm anne.

Uykuma yıldızları

Serdin , büyüdüm anne.

Anne güzelliğine

Erdin, büyüdüm anne.

Cahit Sıtkı Tarancı – Anne Ne Yaptın?

Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?

Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim?

Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı

Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim.

Bir kere doğurdunsa sonra niçin büyüttün?

Kundakta beşikte de bir zahmetim mi vardı?

Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün.

Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı?

Sütünden tatlı mıdır anne sanki bu hayat?

Bana sorsana anne yaşamak bir hüner mi?

El aç yalvar gündüze geceye boyun uzat

Bu uğurda bir ömür çürütmeye değer mi?

Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim

Anne istemiyordum ne tacı ne sarayı

Anne karnında fazla yaramazlık mı ettim?

Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?