Anne sütü bir bebeğin tüm ihtiyaçları karşılayan mucizevi bir besindir. Anneden yeterince süt gelmediği takdirde birçok sorunla karşılaşılabilir ve bebeğin çevresel koşullara karşı korumasız olmasını sağlar. Dolayısıyla anne sütü yeri doldurulamaz bir kaynaktır.

Anne sütünü artıran besinler nelerdir? Süt yapan yiyecekler nelerdir?

Özellikle yeni doğan bebeklerin ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesi son derece önemlidir. Bilim insanlarının araştırmalarına göre anne sütünün bu kadar önemli olması, araştırmalara sürekli konu olmaktadır. Fakat bu konuda hala cevaplanmamış sorular bulunmaktadır.

Anne sütü sadece insanlar için değil diğer bütün memeli hayvanlar için önemlidir. Yani tartışmasız bir şekilde anne sütüne her canlının ihtiyacı vardır. Bu yüzden her anne sütünü arttırmak için bazı yöntemlere başvurur. Fakat anne sütünün artmasında büyük rol oynayan asıl etken besinlerdir.

Kadın vücudunun kendi kendine ürettiği bu süt, bazı kadınlarda olması gerektiğinden daha azdır. Bu yüzden doğal yollara başvurarak, özellikle beslenme alışkanlıkları değiştirilerek artması sağlanabilir. Anne sütünü arttırmak için hangi besinler tüketilmelidir?

Gün içerisinde bol miktarda su içilmelidir. Uzmanlar en az 2 litre olarak tavsiye etmektedir. Su içmek hem doğum sonrasındaki süreci kolaylaştırır hem de süt miktarını çoğaltmaktadır,

Taze sıkılan meyve suları, evde yapılan şerbetler, yine ev yapımı olan çorbalar ve ayran gibi gazsız ve sağlıklı içeceklerde süt yapımına yardımcı olur,

Yine bitki çaylarının da süt yaptığı söylenmektedir. Fakat herhangi bir bitkiyi çay yapmadan önce mutlaka doktorunuza başvurmanızı önemle rica ederiz,

Et, balık ve aşırıya kaçmadan tavuk gibi protein bakımından zengin besinler tüketerek süt oranını arttırabilirsiniz.

Anne sütünün faydaları nelerdir?

Emzirme işlemi anne ve bebek arasındaki ilk bağın oluşmasına vesile olur. Bu işlem sadece fiziksel ya da biyolojik bir şey değildir. Aynı zamanda ruhsal bir beslenme şeklidir. Hayatımızın her döneminde önemli olan beslenme alışkanlıkları bebeklik döneminden başlar. Bebeğin iyi beslenmesi için de anne sütü yeri doldurulamaz bir kaynaktır. Bebek özellikle ilk 6 ay boyunca mutlaka anne sütüyle beslenmelidir.

Anne sütünün bir bebek için faydalarına değinecek olursak;

Anne sütü her zaman sterildir ve ısı derecesi idealdir, bir bebeğin alabileceği en iyi besin kaynağıdır,

Besinin ana maddesi olan bileşimler bebeğin gerek duyduğu tüm ihtiyaca cevap verir,

Koruyucu etmenler içerir,

Bebeğin sindirimine yardımcı olur,

Enfeksiyon gibi hastalıklarda bir kalkan görevi görür,

Hormonlar ve büyümeyi sağlayan ögeler içerir,

Solunum yolu tıkanıklığını engeller,

Mide ve bağırsaklarda oluşabilecek hastalıklara karşı riski azaltır,

Bebeğin diş ve çene gelişimini sağlar,

Bazı kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır,

Alerjiye karşı koruyucudur,

Bebeğin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimini güçlendirir. Ayrıca anne ve bebek arasındaki sevgi bağını da güçlendirmektedir.

Annesi sütü sadece bebek için değil anne içinde oldukça faydalıdır. Emziren kadınlarda göğüs, yumurtalık kanseri, kemik erimesi, kansızlık gibi hastalıkların riskleri azalır. Ayrıca uterusun eski haline geri dönmesine yardımcı hormonların salınmasını sağlamaktadır.

Emziren anneler nasıl beslenmelidir?

Emzirme dönemlerinizde mutlaka bir doktora konu hakkında başvurmanız gerekmektedir. Fakat pek çok araştırmaya göre emziren anneler bol su ve sıvı tüketmelidir. Sebze, meyve ve balık gibi değerli besinleri gün içerisinde almalıdır. Sağlıklı beslenen bir anne bebeğini de sağlıklı bir şekilde beslemiş olur. Bunun için günlük olarak yeterli ve dengeli beslenmek gerekmektedir.

Özellikle emzirme döneminde bir annenin alması gereken besinler ve miktarları şu şekildedir;

Süt – yoğurt 2-3 su bardağı kadar ( 400-600 ml.)

Peynir 2 kibrit kutusu ( 60 gr )

Et, tavuk, balık 3-4 porsiyon yeterli olacaktır.

Yumurta, kuru baklagiller 1 porsiyon özellikle sabah kahvaltısında 1 yumurta,

Taze sebze ve meyveler 5-7 porsiyon olmalıdır.

Emzirme döneminde fazla tüketmemeniz ve yeterli miktarda almanız gereken besinler;

Ekmek 4-6 dilim den fazlasını tüketmemelisiniz.

Pirinç, bulgur, makarna vb 2-3 porsiyon

Göğüs pompası kullanmak sağlıklı mı?

Göğüs pompası, anne sütünü arttırmak ya da boşa harcamamak için önemlidir. Bebeğin yanında olmadığınız dönemlerde göğüs pompası ile sütünüzü sağabilirsiniz. İkiz etkisi yaratarak daha fazla süt gelmesini ve arttırmasını sağlamak için, ikili göğüs pompalarından kullanmalısınız. Göğüs pompası sağlıksız değildir fakat aşırı kullanımlardan da kaçınmanız gerekmektedir. Özellikle söz konusu bebeğinizle temas halinde olmanızın verdiği ruhsal rahatlamadır.