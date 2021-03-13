Ünlü model ve oyuncu Anna Falchi, Lazio için bir kez daha kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan çıplak pozunu paylaştı.

Lazio'nun geçtiğimiz gün Serie A'da Crotone'yi mağlup ettiği maç sonrası soyunan ve üstünü örten Lazio atkısıyla poz veren 48 yaşındaki model, paylaşımına "Güneş yenide başkente geri döndü" notunu düştü. Anna Falchi'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Derbi sonrası da soyunmuştu

Fin asıllı İtalyan model daha önce Ocak ayında Roma ile oynanan ve Lazio'nun evinde 3-0 kazandığı derbi sonrasında da verdiği çıplak pozla takipçilerini büyülemişti.

Lazio 3-2 kazandı

İtalya Serie A'nın 27. haftasında oynanan Lazio-Crotone maçını ev sahibi ekip Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto ve Felipe Caicedo'nun golleriyle 3-2 kazandı. Crotone'nin Simmy ile bulduğu goller puan ve puanlar için yeterli olmadı.