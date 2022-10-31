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Anlamlı maçta Darüşşafaka, Galatasaray'ı devirdi

Türk Basketbolu’na sayısız katkılarda bulunan Yalçın Granit’in vefatının sene-i devriyesine tekabül eden bu haftada Darüşşafaka ve Galatasaray'ın karşılaşmasında kazanan Yeşil Siyahlılar oldu.

31 Ekim 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Anlamlı maçta Darüşşafaka, Galatasaray'ı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. hafta mücadelesinde Darüşşafaka, son çeyreğine 10 sayı geride girdiği maçta Galatasaray Nef’i 68-66 yenerek bu sezon ikinci galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar ise 4. yenilgisine ulaştı.

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Türk Basketbolu’nun iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren maç öncesinde her iki takım, anlamlı bir anma hareketine imza attı. Türk Basketbolu’na oyuncu, antrenör, idareci, yazar ve eğitmen olarak sağladığı sayısız katkılar ile ‘Türk Basketbolunun Babası’ olarak anılan ve 1 Kasım 2020 günü hayata gözlerini yuman Yalçın Granit’in vefatının sene-i devriyesine tekabül eden bu haftada bir araya gelen Darüşşafaka ve Galatasaray, maç öncesinde düzenlenen seremonide Granit’i saygıyla andı.

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