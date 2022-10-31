Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. hafta mücadelesinde Darüşşafaka, son çeyreğine 10 sayı geride girdiği maçta Galatasaray Nef’i 68-66 yenerek bu sezon ikinci galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar ise 4. yenilgisine ulaştı.

Türk Basketbolu’nun iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren maç öncesinde her iki takım, anlamlı bir anma hareketine imza attı. Türk Basketbolu’na oyuncu, antrenör, idareci, yazar ve eğitmen olarak sağladığı sayısız katkılar ile ‘Türk Basketbolunun Babası’ olarak anılan ve 1 Kasım 2020 günü hayata gözlerini yuman Yalçın Granit’in vefatının sene-i devriyesine tekabül eden bu haftada bir araya gelen Darüşşafaka ve Galatasaray, maç öncesinde düzenlenen seremonide Granit’i saygıyla andı.