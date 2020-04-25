Anksiyete (kaygı), kişide şiddetli biçimde bir korku ve panik hissiyatı oluşmasıdır. Birçok kişi, hayattaki mühim olayların öncesinde, kendini korkmuş ve panik bir halde hissedebilir. Kişilerde oluşan bu duygu durumu oldukça doğaldır. Yaşanan korku ve panik duygusu, olay bitimi sonrasında sona erer, ancak kişideki bu korku ve panik duyguları olay sonrasında da devam ediyor ise, kişinin bir anksiyete sorunu olduğu söylenebilir. Kişiler anksiyete bozukluğunu deneyimlerken, panik düzeylerinin yükseldiği kriz anlarında, çok kötü bir durumun meydana geleceği duygusuna kapılırlar ya da içinde bulundukları anda meydana gelen durumu, olduğundan çok daha kötü olarak algılama eğiliminde olurlar.

Bu kişiler anksiyete bozukluğunu o kadar yoğun bir şekilde deneyimler ki, kişiye bu duygu sanki hiç geçmeyecek gibi gelir. Fakat, anksiyete (kaygı) bozukluğu, genellikle bilişsel davranış terapi teknikleri ile kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir.

Anksiyete (Kaygı) bozukluğunun yaygın olarak görülen belirtileri nelerdir?

- Kötü bir şey olacak hissiyatı,

- Gergin, sinirli ve huzursuz bir hissiyat,

- Kalp atışının hızlanması,

- Nefes alış hızının artması,

-Terleme,

- Elde titreme,

- Uykuya dalmada güçlük,

- Kaygı kontrolünde güçlük,

- Mide sorunları, hazımsızlık sorunu,

- Odaklanmada güçlük,

- Kaygıya sebep olan düşünceden uzaklaşamama,

- Anksiyeteye (kaygıya) sebep olan durumlardan uzaklaşma hissi belirtileri, anksiyete ( kaygı ) bozukluğunu gösteren, belli başlı belirtilerdir.

Anksiyete (Kaygı) bozukluğu türleri nelerdir?

-Panikatak,

-Genel anksiyete (kaygı) bozuklukları,

-Obsesif, kompulsif bozukluk,

-Travmatik stres bozuklukları,

-Sosyal fobiler veya belli bir objeye ya da duruma karşı gelişen fobi türleri, oldukça sık rastlanan anksiyete bozukluğu çeşitleridir.

Bunların dışında, kişide bulunan tıbbi bir sağlık sorunu da, anksiyete (kaygı) bozukluklarına sebebiyet veren nedenlerden biri olabilmektedir.

Anksiyete (Kaygı) bozukluğu neden olur?

Anksiyete bozukluklarının sebepleri kesin olarak bilinmemekle beraber, travmatik olaylar ve genetik yatkınlığın anksiyete bozukluklarına sebep olduğu belirtilmektedir.

Bunlar dışında, anksiyete bozukluğunun temelinde tıbbi bir sağlık problemi de olabilmektedir. Anksiyete bozukluklarına neden olan bazı tıbbi sağlık sorunları şöyledir:

- Diyabet

- Tiroid sorunları

- Astım, solunum yolu sorunları

- Kalp hastalıkları

Anksiyete (Kaygı) bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Anksiyete bozukluğunda uygulanan ve en çok tercih edilen tedavi metotları, antidepresan kullanımı ve psikoterapi uygulamalarıdır. Anksiyete problemlerinde uygulanan tedavi metotlarından en sık kullanılan metot ise, psikoterapi uygulamaları olarak yapılan konuşma terapisidir.

Bunun yanında, bilişsel davranışçı terapi faaliyetleri de oldukça sık kullanılmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi, kişide anksiyete (kaygı) bozukluklarına neden olan düşünce kalıplarının tekrar irdelenmesi ve farklı tavır alışkanlıkları edinmeleri için, imkan sağlayan bir tedavi metodudur.

Anksiyete (Kaygı) ataklarına karşı neler yapılabilir?

Öncelikle, mutlak surette bir psikoterapist ile görüşülmelidir. Anksiyete atağı yaşandığı anlaşıldığı anda, kişiye destek olabilecek yakınlıkta olan kişiler ile iletişime geçilmelidir. Uyku kalitesine önem verilmeli ve gece uykusunun bölünmemesine dikkat edilmelidir.

Düzenli olarak hareket edilmeli, oturulan süre bir saatten daha fazla olmamalıdır. Anksiyete bozukluğunun kişiyi hem bedensel hem psikolojik olarak etkilediği unutulmamalıdır. Kişi tarafından, anksiyete bozukluğunun yaşandığı anlar için, rahatlama teknikleri öğrenilmelidir.

Anksiyete bozukluğu yaşandığı fark edildiğinde, ne zaman bir doktora görünmelidir?

- Kişinin kaygı artışı var ise ve bu durum iş, özel ve aile hayatını etkileyecek düzeyde ise,

- Kişi kendini depresif hissediyor ise ve uyuşturucu ya da alkol kullanımı başlamış ise,

- Yaşanan kaygının sebebi, fiziksel bir sağlık sorununa dayandırılıyor ise,

- Yaşanılan korku ve kaygının, kontrolden çıktığı hissediliyor ise,

- İntihar veya ölüm gibi düşünceler başlamış ise, uzman bir psikoterapist ile görüşülmelidir.



