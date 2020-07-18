Anskiyete bozukluğu toplumun belirli bir kesimi etkileyen bir psikolojik rahatsızlıktır. Tedavisi psikolojik ilaçlar ve destekler ile birlikte mümkündür.

Anksiyete bozukluğu nedir?

Anksiyete toplumun yüzde 18'ini etkileyen bir psikolojik rahatsızlıktır. Anksiyete bozukluğu olan kişilerin yaşam kalitesi oldukça düşmüştür. Bir kaygı bozukluğu olarak da adlandırılmaktadır. Anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler aniden bir kaygı bozukluğu yaşayabilir. Tehlikeli bir olayla karşılaşılmaları sonucunda vücutta ani sinyaller belirir. Anksiyete bozukluğu ataklar şeklinde kişide ortaya çıkabilir. Ortaya çıktığı zamanlarda ise kişinin nefes alış verişi değişir. Daha hızlı nefes alıp vermeler yaşanır. Ayrıca kalp atışları da anksiyete bozukluğunda değişmektedir.

Anksiyete bozukluğu neticesinde vücutta pek çok değişim meydana gelebilir. Tehlikeli durumlarda vücut bir nevi savunma mekanizmasına bürünür.

Anksiyete bozukluğu belirtileri nelerdir?

- Özgüven kaybı yaşamak

- Değersiz olduğunu ve hiçbir öneminin olmadığını düşünmek

- Diğer kişilerle iletişim kurmakta zorlanmak

- Topluluk önünde konuşmaktan utanmak ve kalabalık ortamda yemek yemekten çekinmek

- Sürekli kaygılı ve gergin şekilde hissetmek

- Mevcut ortamdan uzaklaşmak ve kaçmak istemek

- İnsanların söylediği sözleri çok fazla önemsemek ve sürekli bunları düşünmek

- Kaslarda hissedilen bir takım ağrıları

- Hızlı hızlı nefes almak

- Sürekli gergin olmak

- Titreme ve sallanmaya başlamak

- Umudunu yitirmiş hissetmek

- Bir iş yaparken çabuk yorulmak

- Uykuya dalmakta zorlanmak ve uyku düzensizliği çekmek

- Ağlamaklı ve depresifli bir hal içerisinde olmak

- Bir işte konsantre olamamak

- Hafıza da kayıp yaşamak

- Bir şeyi hatırlamakta zorlanmak

Anksiyete bozukluğu tedavisi nasıl yapılır?

Anksiyete bozukluğu için uygulanan psikolojik terapiler vardır. Bu psikolojik rahatsızlığın sebebi yalnızca bir psikiyatri uzmanı eşliğinde gerçekleşir. Psikiyatri uzmanı tedaviye başlamadan önce kişinin yaşam öyküsünü dinleyecektir. En iyi şekilde tedavi seçeneğini uygulayacaktır. Anksiyete’nin neden olabileceği düşünülen fiziksel etkenler tespit edilir ve eğer böyle bir durum söz konusu ise buna yönelik tedavi seçeneği gerçekleştirilir. Anskiyete bozukluğu için psikolojik terapinin yanında aynı zamanda ilaç tedavisine de başlanır. Çeşitli depresyon ilaçları bu hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Bir takım antidepresanlar verilir ve böylece hastalığın belirtilerine yönelik tedavi seçeneği belirlenmiş olur. Psikolojik terapi esnasında psikiyatrinin belirlemiş olduğu bir takım nefes egzersizleri de hastaya söylenir. Hasta bu şekilde nefes egzersizleri yaparak hastalığın semptomlarını azaltmaya çalışır.

Anksiyete bozukluğu neden olur?

Anksiyete bozukluğunun nedenleri kesin olarak bilinmemektedir. Bazen ise stresli bir yaşam veya ani üzücü bir olayın gerçekleşmesi anksiyete bozukluğunu tetiklediği düşünülmektedir. Anksiyete bozukluğu beyinde yer alan kimyasal dengesizlikler sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Kaygı bozukluğu beyinde farklı etki uyandırır ve kişide anksiyete bozukluğu olarak ortaya çıkar. Ayrıca hastaların pek çoğunda ise genetik yatkınlık bulunmaktadır. Genetik yatkınlığın yanı sıra anksiyete bozukluğuna neden olan çevresel faktörler de yer almaktadır. Pek çok nedenlerin bir araya gelmesi ile bu psikolojik rahatsızlık ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla hastalığın kesin olarak bir nedeni yoktur.

Kişinin ruhsal durumu ve mizacı da anksiyete bozukluğuna neden olabilir. Ruhsal durumu bozuk olan kişiler ve sürekli üzücü olaylar ve bir takım farklı çevresel faktörlerin ortaya çıkması sonucunda anksiyete bozukluğu ortaya çıkabilmektedir.

Anksiyete bozukluğu nasıl geçer?

Anksiyete bozukluğunu geçirmek için öncelikle mutlaka tedavi seçeneklerine uymak gerekir. Psikiyatri uzmanının vermiş olduğu nefes egzersizlerini harfiyen yerine getirerek bu psikolojik rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Anksiyete bozukluğunu geçirmek için 3-3-3 kuralını da uygulayabilirsiniz. 3-3-3 kuralı anksiyete bozukluğu ataklarında yapabileceğiniz tedavi seçeneğidir. 3-3-3 kuralı ise şöyledir;

- Etrafınızda yer alan 3 nesnenin ismini söylemek

- 1 saat önce duyduğunuz 3 sesi söylemek

- Vücudunuzda ki 3 bölümü aynı anda sayın ve bu kuralı defalarca tekrarlayın.

Anksiyete bozukluğu bu şekilde belirtileri ortadan kalkar ve hasta kendini daha iyi hisseder.