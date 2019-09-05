Anketin kazananı Falcao

Gazeteniz Fanatik'in resmi Twitter hesabından yapılan 'Gol kralı kim olur?' anketinin kazananı Galatasaray'ın yeni yıldızı Radamel Falcao oldu.

37 bin 661 kişinin katıldığı ankette kullanılan oyların yüzde 38'ini alan Kolombiyalı golcü, en yakın rakibi, yüzde 31 oy alan Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'i geride bıraktı. Ankette yer alan Beşiktaş'ın forveti Burak Yılmaz ise oyların yüzde 17'sini aldı. Ankette son seçenek 'Diğer' ise yüzde 11 oy aldı.

Trabzonsporlu taraftarların da mentionla katıldığı oylamada Daniel Sturridge'e büyük oranda destek verdiler.