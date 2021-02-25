Ankaraspor-Tuzlaspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Ankaraspor, sahasında Tuzlaspor’la 0-0 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül
Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Mudimu, Ercan Yazıcı, Ali Ülgen, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 76 Tevfik Altındağ), Mahmut Akan (Dk. 76 İbrahim Esen), Basit Abdulrahman Umar (Dk. 82 Bodul), Engin Bekdemir (Dk. 56 Erdem Çetinkaya), Olatunbosun
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Cajic, İsmail Konuk, Anıl Karaer, Yasin Güreler, Rotman, Ahmet Yazar (Dk. 57 Ömer Şişmanoğlu), Gökcan Kaya, Carius (Dk. 73 Onur Ayık), Pucko, Thuram
Sarı kartlar: Dk. 44 Yasin Güreler, Dk. 58 İsmail Konuk (Tuzlaspor)