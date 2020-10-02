Ankaraspor, Engin Bekdemir’i transfer etti

Başkent ekibi, 28 yaşındaki eski futbolcusuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Lisansı çıkartılan Engin Bekdemir, geçen sezon Fatih Karagümrük ile TFF 1. Lig’de forma giydi.

Yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor ’a transfer olan kanat oyuncusu, kısa sürede Karadeniz ekibinden ayrıldı.

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Ankaraspor, son olarak Almanya 3. Lig ekibi SV Waldhof Mannheim forması giyen 23 yaşındaki sol bek Mete Çelik’i de kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

ANKARA (AA)