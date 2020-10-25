Ankaraspor - Balıkesirspor maç sonucu: 1-2

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Maça konuk ekip Balıkesirspor hızlı başladı ve 19. dakikada Cumali Bişi'nin attığı golle ev sahibi karşısında 1-0 öne geçti.

Bu golden 6 dakika sonra Ankaraspor'un cevabı geldi. Dakika 25'te Basit Abdulraham Umar durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında İsmail Yüksek, Balıkesirspor'u bir kez daha öne geçiren golü kaydetti: 2-1. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Balıkesirspor deplasmanda 2-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yiğit Arslan x, Burak Cansız x, Ferdi Karadoruk x

Ankaraspor: Emre Koyuncu xx, Ali Ülgen xx, Gökhan Akkan xx, Thales xx, Mete Çelik xx, Stanojevic xx (Mbamba dk. 64 x), Halil İbrahim Esen xx (Doğukan Efe dk. 58 x), Barış Zeren xx (Hacı Ömer Doğru dk. 81 ?), Bulbwa xx (Batuhan Altıntaş dk. 58 x), Engin Bekdemir x (Beykan Şimşek dk. 46 x), Umar xxx

Yedekler: Berk Balaban, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Levent Gülen

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Balıkesirspor: Vukovic xx, Uğur Aygören xx, Abdulhamit Yıldız xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xxx, Mrsic xx (Abdulkadir Kayalı dk. 75 x), Ezeh x (Celal Emir Dede dk. 34 x), İsmail Yüksek xxx, Oğuz Han Aynaoğlu xx (Berat Aydoğdu dk. 89 x), Otoo xx (Kethevoama dk. 75 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Serdar Güncü, Bilalli, Sedat Yiğit Kurnaz, Birol Parlak

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Cumali Bişi (dk. 19), İsmail Yüksek (dk. 48) (Balıkesirspor), Umar (dk. 25) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Bulbwa (Ankaraspor) Mrsic, İsmail Yüksek (Balıkesirspor)