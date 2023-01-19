Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ’ı eleyerek 22 yıl sonra çeyrek finale çıkmanın sevincini yaşarken, Beşiktaş kupaya erken veda etti. Dün Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi Ali Sowe veCenk Tosun’un karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirledi. MKE Ankaragücü’nde Tolga Ciğerci, Sowe, Marlon, Pedrinho penaltıları gole çevirdi. Beşiktaş’ta ise Saiss, Kerem Atakan Kesgin, Redmond beyaz noktadan golü buldu ancak Atiba ve Masuaku penatılardan yararlanamadı. Penaltılar sonucunda rakbine 4-3 üstünlük kuran MKE Ankaragücü, çeyrek finalist oldu. Beşiktaş ise kupaya son 16 turunda veda etmek zorunda kaldı.

Daha önce 2 kez kazandılar

Başkent ekibi, Türkiye Kupası’nda 22 yıl sonra çeyrek finale kaldı. Türkiye Kupası’nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazanan, üç kez de finalde kaybeden Sarı-Lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyordu. Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan MKE Ankaragücü, Beşiktaş’ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Kahraman Gökhan Akkan

MKE Ankaragücü’nün kalecisi Gökhan Akkan, dün Beşiktaş karşısında penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla takımını çeyrek finale taşıdı. Tecrübeli kaleci, önce Atiba’nın penaltısını kurtardı. Gökhan, çizgi ihlali gerekçesiyle tekrarlanan penaltı atışında Atiba’nın vuruşunu yine kurtarmayı başardı. Son penaltıda Masuaku’nun şutunu da kurtaran Gökhan, iki penaltı vuruşunda kalesini kapatarak gecenin yıldızı oldu. Başarılı kaleci, son düdüğün ardından takım arkadaşları tarafından omuzlara alınarak tebrik edildi.