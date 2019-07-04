Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu yıl 658'incisi düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri öncesi Kırkpınar'a katılacak sporcuları kabul etti ve başarılar diledi. Ankara'dan 5 başpehlivan olmak üzere toplam 21 güreşcinin katılacağı Kırkpınar öncesi gerçekleştirilen ziyarete sporcular, ASKİ Spor Başkanı Yüksel Arslan, kulüp genel koordinatörleri Ahmet Öksüz ve Emre Özmen de katıldı. Kabulde konuşan Mahsur Yayaş, sporculara başarılar dileyerek başpehlivanlarla sohbet etti. Kırkpınar hakkında bilgiler alan Yavaş, dualarla sporcuları Edirne'ye uğurladı.

DHA