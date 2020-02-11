Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleştirilecek. Genel Kurul, Ankara’daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde saat 14.00’te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

11 Şubat 2020, Salı 11:50 Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleştirilecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat’ta Ankara’daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın aynı yerde saat 14.00’te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurul ile dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması amaçlanıyor.

ANKARA (AA)

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