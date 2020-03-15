Ankaragücü’nün kaptanı Sedat Ağçay, taburcu edildi

Süper Lig’in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılan başkent temsilcisinin kaptanı Sedat Ağçay, başarılı geçen ameliyatın ardından taburcu oldu.

15 Mart 2020, Pazar 18:17 Son Güncelleme:
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Ankaragücü’nün kaptanı Sedat Ağçay, taburcu edildi

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Ameliyatı başarı ile gerçekleşen kaptanımız Sedat Ağçay, bugün taburcu oldu. Durumu iyi olan Ağçay, birkaç hafta sonra sahalara dönebilecek." ifadelerine yer verildi.

Sedat Ağçay, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta rakip oyuncu Diomande ile kafa kafaya çarpıştığı pozisyonun ardından hastaneye kaldırılmıştı.

AA

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