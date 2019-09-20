Ankaragücü’nün gözü Fener’de

Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran ve yeni sezona Aykan Atik yönetiminde başlayan Ankaragücü, aradığı hocayı 3. hafta sonunda bulmuştu.

20 Eylül 2019, Cuma 06:01
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Ankaragücü’nün gözü Fener’de

Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran ve yeni sezona Aykan Atik yönetiminde başlayan Ankaragücü, aradığı hocayı 3. hafta sonunda bulmuştu.

Sarı-Lacivertliler, Metin Diyadin’i takımın başına getirirken, tecrübeli hoca ilk maçında Yeni Malatyaspor karşısında 4-0’lık ağır bir yenilgi almıştı.

Başkent temsilcisi, bu mağlubiyeti Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte unutturmayı hedefliyor.

Sarı- Lacivertliler karşısında iyi savunma yapmayı planlayan Diyadin’in öğrencileri, bulacakları kontrataklarla da gol arayacak. Metin Diyadin, geçen sezon 14 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Dever Orgill’e gol yollarında çok güveniyor.

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