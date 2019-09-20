Ankaragücü’nün gözü Fener’de

Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran ve yeni sezona Aykan Atik yönetiminde başlayan Ankaragücü, aradığı hocayı 3. hafta sonunda bulmuştu.
Sarı-Lacivertliler, Metin Diyadin’i takımın başına getirirken, tecrübeli hoca ilk maçında Yeni Malatyaspor karşısında 4-0’lık ağır bir yenilgi almıştı.
Başkent temsilcisi, bu mağlubiyeti Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte unutturmayı hedefliyor.
Sarı- Lacivertliler karşısında iyi savunma yapmayı planlayan Diyadin’in öğrencileri, bulacakları kontrataklarla da gol arayacak. Metin Diyadin, geçen sezon 14 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Dever Orgill’e gol yollarında çok güveniyor.