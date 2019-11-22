Ankaragücü’nün başı fena dertte

Ankaragücü’nde yeni yönetimin yaptığı inceleme sonucunda, Aralık 2018’de 110 milyon lira olarak açıklanan kulüp borcunun, 10 ayda 320 milyon liraya çıktığı belirlendi. Başkent ekibinde bu borcun 150-160 milyon lirası faiz ve ceza. Geçen sezon kadroya katılan Kone’ye ödenmeyen 300 bin Euro, 500 bin Euro’ya yükseldi.

Orgill’i 175 bin Euro’ya alan Ankaragücü bu parayı ödemediği için Avusturya ekibi Wolfsberger’e de 450 bin Euro ödemek zorunda kalacak.

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